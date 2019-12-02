Шведские спортсменки высмеяли беременных российских лыжниц

Эрссон высмеяла совет президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая рекомендовала лыжницам пропустить сезон без крупных соревнований. К нему прислушались сразу четыре спортсменки — Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева и Татьяна Алешина.

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Эрссон подчеркнула, что сама никогда бы не дала такой совет шведским лыжницам.

«Наши спортсменки и не послушали бы его», — заявила она.

Менеджер сборной Швеции также отметила, что Вяльбе — представитель старой советской культуры, которую она внедрила и в российскую лыжную сборную. С мнением соотечественницы согласилась и олимпийская чемпионка Шарлотт Калла. Она подчеркнула, что пропуск сезона из-за беременности не в духе их страны. По словам Калла, многие шведские спортсменки мечтают о семье, однако понимают, что ее не удастся совмещать с графиком соревнований.