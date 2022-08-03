Шведские СМИ призвали не винить Путина в собственных проблемах с энергоснабжением

Причины проблем с энергоснабжением Швеции кроются в политике местных властей, а не президенте России Владимире Путине. Об этом говорится в материале шведской газеты Svenska Dagbladet.

Авторы издания напомнили, что проблемы в энергетической сфере начались еще 20 лет назад, когда вывели из эксплуатации атомные энергетические реакторы в Барсебеке.

«После этого значительно возрос риск нехватки электричества в южных регионах страны. Иначе и не может быть, когда с рынка ушел стабильный и крупный производитель», — сообщили в издании.

Журналисты посоветовали не винить во всем российского президента Владимира Путина, а лучше впредь продумывать свою энергетическую безопасность.

«Россия и ее президент никак не виноваты, что оператор Svenska kraftnät предупреждает о том, что возможны отключения крупных потребителей электричества в зимний период», — заключили авторы материала.

Ранее Путин заявил, что проблемы с энергетикой на Западе связаны со спекуляцией на экологии.