Шведские СМИ призвали не винить Путина в собственных проблемах с энергоснабжением
Svenska Dagbladet призвала не винить Путина в проблемах с энергоснабжением Швеции
Причины проблем с энергоснабжением Швеции кроются в политике местных властей, а не президенте России Владимире Путине. Об этом говорится в материале шведской газеты Svenska Dagbladet.
Авторы издания напомнили, что проблемы в энергетической сфере начались еще 20 лет назад, когда вывели из эксплуатации атомные энергетические реакторы в Барсебеке.
«После этого значительно возрос риск нехватки электричества в южных регионах страны. Иначе и не может быть, когда с рынка ушел стабильный и крупный производитель», — сообщили в издании.
Журналисты посоветовали не винить во всем российского президента Владимира Путина, а лучше впредь продумывать свою энергетическую безопасность.
«Россия и ее президент никак не виноваты, что оператор Svenska kraftnät предупреждает о том, что возможны отключения крупных потребителей электричества в зимний период», — заключили авторы материала.
Ранее Путин заявил, что проблемы с энергетикой на Западе связаны со спекуляцией на экологии.