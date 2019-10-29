Шведские СМИ нарекли Россию «историческим врагом» Европы

Россию назвали «историческим врагом» стран ЕС и призвали европейские государства вместе противостоять Москве. В Швеции считают, что санкции не ослабили РФ, а сделали ее только сильнее.

О необходимости для Евросоюза держаться вместе написало шведское издание Dagens Nyheter. В материале идет речь об ограничительных мерах против России и «победе Владимира Путина в Сирии».

Авторы полагают, что американцы, которых можно назвать «хребтом НАТО», «только что „дезертировали“ из Сирии». при этом США принесли своих союзников-курдов в жертву Турции.

«И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — подчеркнули в публикации.

К выводу американских войск с сирийской территории, уверено издание, в Европе отнеслись с раздражением. Несмотря на это НАТО не смогло ничего предпринять, поскольку план «Б» у Вашингтона отсутствовал.

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ЕС, помимо прочего, столкнулся с внутренними противоречиями. Они связаны с желанием многих стран сотрудничать с Россией в экономическом плане. За хорошие отношения с Москвой всегда выступали Венгрия, Германия, Греция и Франция.

Впрочем, отметили в статье, санкции против РФ вряд ли отменят в ближайшее время. Причина кроется в ситуации на Украине и вхождении Крыма в состав России. Непредсказуемые действия США, заметили в издании, должны стать поводом для вооружения Евросоюза в рамках НАТО и продолжения давления на РФ.