Шведские СМИ испугала вероятность газовой войны из-за СП-2
Один из авторов шведского издания Svenska Dagbladet предположил, что к газовой войне могут привести приход Джо Байдена в Белый дом и российский газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщила «Газета.ru».
По мнению автора материала, Джо Байден может оказаться большим противником СП-2, нежели Дональд Трамп. Журналист напомнил, что, будучи вице-президентом США, Байден говорил, что при вводе в эксплуатацию российского газопровода европейские страны попадут в большую зависимость от РФ. В качестве альтернативы американский политик предложил поставки сжиженного природного газа из Штатов.