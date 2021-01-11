Шведские СМИ испугала вероятность газовой войны из-за СП-2

По мнению автора материала, Джо Байден может оказаться большим противником СП-2, нежели Дональд Трамп. Журналист напомнил, что, будучи вице-президентом США, Байден говорил, что при вводе в эксплуатацию российского газопровода европейские страны попадут в большую зависимость от РФ. В качестве альтернативы американский политик предложил поставки сжиженного природного газа из Штатов.