Шведская журналистка описала планы РФ на Арктику фразой из «Маши и Медведя»

Планы России на Арктику описываются одной фразой из детского мультфильма «Маша и Медведь», считает шведская журналистка Анна-Лена Лорен. Своим мнением она поделилась в колонке для издания Dagens Nyheter.

Представительница СМИ вспомнила серию, в которой героям мультфильма поручили раздать новогодние подарки. Однако Маша отказалась, легла на гору коробок и заявила: «Не дам!»

После описания этой сцены журналистка сказала: «Вкратце об отношении российского правительства к Арктике».

По словам Лорен, Россия владеет уже почти половиной территории Арктики. Несмотря на это, Москва хочет заполучить контроль и над другими островами и водами, которые появляются по мере таяния льда.

«Когда российская исследовательская экспедиция театрально установила титановый флаг на дне Северного полюса в 2007 году, это было отчасти зрелищем для своей аудитории, но также и сигналом для внешнего мира. В том же году Россия подала в ООН заявку на расширение своих территориальных вод до Северного полюса», — написала шведка.

В 2015 году Россия подала новую заявку. В ней утверждалось, что континентальный шельф Сибири простирается дальше. Журналистка также написала, что РФ модернизирует военные базы в Арктике, вкладывая большие ресурсы в производство материалов, устойчивых к морозам.

По мнению Лорен, Россия также планирует полностью взять под контроль Северный морской путь.

«В этой сфере России нет конкуренции — это единственная страна в мире, у которой есть атомный ледокольный флот», — заявила автор Dagens Nyheter.

В конце статьи Лорен отметила, что для Кремля важно только одно: «получить каждую новую часть Арктики, до которой только можно добраться».