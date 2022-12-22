22 декабря 2022, 15:37
Шведская компания Finn Crisp покинет российский рынок
Шведский производитель хлебцев Finn Crisp уходит с российского рынка. Об этом стало известно «Известиям».
Как сообщили в компании, уход связан с невозможностью осуществлять платежи между Россией и Швецией.
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«Мы прекратили экспорт в Россию с февраля — марта 2022 года. Это произошло из-за того, что международные платежи стали практически невозможны», — процитировало ИА НСН представителей компании.
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