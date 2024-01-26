Мир 26 января 2024, 17:17 Шведов предупредили о последствиях вступления страны в НАТО МИД: Россия примет меры для купирования угроз из-за членства Швеции в НАТО Henrik Montgomery/Tt/globallookpress

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Членство Швеции в Североатлантическом альянсе крайне негативно скажется на безопасности Балтийского региона. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Россия примет ответные меры, чтобы купировать угрозы и не допустить ослабления обороноспособности страны.

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«Отказ от многолетней политики военного неприсоединения и вступление в ряды откровенно враждебного к России блока вряд ли усилит в простых шведах чувство защищенности», — подчеркнула дипломат.

Российские власти определятся с конкретным содержанием ответных мер в зависимости от того, какие шаги примут в рамках интеграции Швеции в НАТО. Речь идет в том числе о возможном размещении на территории страны ударных систем и вооружений альянса.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО. Государство подало заявку на вступление в блок в 2022 году. Турецкая сторона предъявила определенные условия, которые Швеция должна была выполнить для получения согласия от Турции.