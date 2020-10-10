Шведка Грета Тунберг призвала американцев голосовать за Байдена

Экоактивистка Грета Тунберг выступила с неожиданным для 17-летней девушки политическим призывом. Она просит в соцсетях голосовать на предстоящих выборах в США за Джо Байдена. Правда, сама Грета живет в Швеции.

«Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого. <…> Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена», — написала она в Twitter.

Этой весной Тунберг уходила на самоизоляцию, хотя никаких симптомов коронавирусной инфекции у нее не было. В Швеции тогда не стали вводить карантин из-за эпидемии. Также в мае она перевела в детский фонд ООН 100 тысяч долларов.

Грета Тунберг стала известна на весь мир после своего эмоционального выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года. Тогда она заявила, что политики кормят народ пустыми обещаниями касательно экологии, а у нее, в частности, отняли детство и мечты. По мнению девушки, власти прилагают мало усилий для борьбы с загрязнением атмосферы.