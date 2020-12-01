Шведка 30 лет держала сына взаперти в квартире

Полиция задержала 70-летнюю жительницу Стокгольма, которая держала своего сына взаперти с 12 лет. Сейчас мужчине 41 год.

Как сообщает газета Expressen, Пленника обнаружила родственница пожилой женщины. Внутри она обнаружила испуганного взрослого мужчину и горы мусора, который не убирали десятилетиями. Он был без зубов и весь в ссадинах. Она догадалась. что это сын хозяйки квартиры, которого никто не видел уже около 30 лет.

Родственница все эти годы подозревала, что женщина изолировала своего сына от общества, но никто ей не верил. Поэтому, как только подозреваемая попала в больницу, она решила проверить эту версию.

Знакомые семьи утверждают, что мать забрала сына из школы в начале седьмого класса. Она считала, что все вокруг хотят им только зла.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.