Мир 12 марта 2024, 12:14 Шведам рекомендовали запасаться консервами на случай «войны с Россией» Sud Ouest: шведов начали готовить к «тотальной обороне» на случай войны с РФ Unsplash

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Население Швеции начали готовить к «тотальной обороне». В частности, людям рекомендуют запасаться едой на три месяца вперед, сообщил французский портал Sud Ouest. Причина этого — опасения перед «возможной войной с Россией».

Среди того, чем рекомендует запасаться правительство, есть консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Также людям посоветовали сформировать запас еды на три месяца вперед.

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Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка в беседе с Sud Ouest пояснила, что концепция «тотальной обороны» заключается в подготовке жителей к самостоятельному выживанию в условиях кризиса.

До конца года ведомство собирается разослать населению обновленные брошюры с правилами поведения на случай пессимистического развития событий.

В начале марта глава Минздрава Германии Карл Лаутербах призвал готовить систему здравоохранения страны к возможному военному конфликту. По его мнению, подобную подготовку некоторые могут воспринять как нагнетание страха. Но на ситуацию надо смотреть иначе, указывал министр.