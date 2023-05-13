Мир 13 мая 2023, 12:34 Швед счел бывшую одноклассницу «российской шпионкой» и зарезал ее мать Aftonbladet: швед заподозрил экс-одноклассницу в связях с Россией и зарезал ее мать Википедия

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Житель шведского города Эребру напал на свою бывшую одноклассницу, так как заподозрил в ней «российскую шпионку». Затем он набросился на мать девушки и зарезал, сообщила газета Aftonbladet.

Мужчина оставил на месте преступления записку со словами в поддержку Украины. Это произошло в феврале, но подробности происшествия стали известны только сейчас.

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«Женщина и ее 25-летняя дочь получили <…> ножевые ранения в квартире. Мать, которой было за 50, скончалась от полученных травм», — уточнили авторы статьи.

По данным издания, 26-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Пострадавшая пояснила, что ее экс-одноклассник ворвался в квартиру с ножом. Обвиняемый признался, что увидел в своей бывшей школьной подруге российского агента. По его версии, мать девушки напала на него, а он зарезал ее в момент самообороны.

«Шпиономания» в Европе набирает обороты. Западные СМИ обнаружили агентов Кремля даже в госаппарате Украины.