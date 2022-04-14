В Одессе за «пророссийскую пропаганду» задержали главу фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Мариупольском горсовете, сказано на сайте Госбюро расследований Украины.

Мужчину схватили на съемной квартире. Имя задержанного не указано, однако Lenta.ru сообщила, что речь идет о Владимире Клименко. Украинские правоохранители обвинили его в проведении антиукраинской информационной кампании в поддержку «страны-агрессора», содействии экс-президенту Украины Виктору Януковичу, главе партии Виктору Медведчуку, который тоже сейчас находится в руках украинских силовиков, и другим. Сообщается, что задержанный накануне начала спецоперации призвал в соцсетях к свержению действующей украинской власти.

«Он стал рупором Кремля на востоке — выступал за восстановление экономических завязок с Россией», — сказано в пресс-релизе.

После проверки на полиграфе мужчину передали в распоряжение Службы безопасности Украины. Судебное заседание должно состояться сегодня.

В заявлении ГБР Украины также сказано, что задержанный является бывшим мужем экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Однако она в своем Telegram-канале заявила, что не знакома с ним.