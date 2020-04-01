Шварценеггер показал, как оставаться в хорошей форме во время пандемии

Арнольд Шварценеггер не унывает на карантине. Он радует поклонников новыми видео в Instagram. В одном из них он показал, как занимается спортом во время пандемии.

Звезда «Терминатора» сейчас находится в своем загородном доме в Лос-Анджелесе. Помимо особняка, «железный Арни» владеет большой территорией. По ней можно даже проехать на грузовике. Именно это актер и сделал в своем ролике.

«Мы не можем контролировать вирус, но мы можем контролировать свою физическую форму», — заявил он.

После этого бывший губернатор Калифорнии начал заниматься со штангой. По словам звезды Голливуда, упражнения можно делать и без помощи специального инвентаря. Тут все зависит от фантазии тренирующегося. Главное — делать что-то каждый день.

«Оставайтесь дома и оставайтесь в форме, Hasta la vista», — таким напутствием заканчивается новое видео Шварценеггера.

Ранее актер уже радовал поклонников необычными видео, которое делал во время карантина. Так, «железный Арни» успел поиграть в шахматы с ослицей Лулу, помыть руки с собакой Черри, поесть в компании лошадки Виски.