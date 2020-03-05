Шварценеггер заставил россиян уничтожить робота-двойника

Компания Promobot испугалась иска Арнольда Шварценеггера и теперь уничтожит робота-двойника «железного Арни». Актер заявил, что россияне без разрешения использовали его образ при создании машины.

«Мы сейчас нигде, ни в каких каналах не будем использовать эту внешность. Естественно, раз мы ее не будем использовать, она будет подлежать утилизации», — заявила представитель пресс-службы Дарья Вахтеева радиостанции «Говорит Москва».

При этом она отметила, что пока компания не получала никаких официальных исков и запросов от Шварценеггера.

Как написали СМИ, Арнольд Шварценеггер подал в суд на Promobot за то, что российская компания для создания робота-двойника использовала его образ, не спросив его об этом. Представители актера считают, что фирма неправомерно использовала право артиста на публичность. Звезда «Терминатора» потребовал прекратить использование его образа. Еще он хочет получить от Promobot десять миллионов долларов и прибыль от показа робота.

В иске сказано, что российская компания презентует робота во время публичных мероприятий для рекламы и продажи своих товаров. Раньше Promobot привозил своего робота на выставку в Нью-Йорк. Тогда адвокаты «железного Арни» предупредили, что без разрешения им нельзя показывать свой продукт. Стороны вроде бы договорились. Но россияне продолжили показывать робота-двойника и дальше.