Шварценеггер осудил штурм Капитолия сторонниками Трампа

По мнению Шварценеггера, люди, ворвавшиеся в здание Капитолия в минувшую среду, разбили не только стекла, но и идеи и принципы американской демократии, на которых стоит государство.

«Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys. В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США», — заметил политик.