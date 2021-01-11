Шварценеггер осудил штурм Капитолия сторонниками Трампа
Бывший губернатор штата Калифорния, голливудский актер Арнольд Шварценеггер резко осудил штурм Капитолия сторонниками действующего лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По мнению Шварценеггера, люди, ворвавшиеся в здание Капитолия в минувшую среду, разбили не только стекла, но и идеи и принципы американской демократии, на которых стоит государство.
«Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys. В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США», — заметил политик.