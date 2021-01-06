Шварценеггер назвал сумасшествием желание Трампа оспорить итоги выборов

Президент США Дональд Трамп до сих пор пытается оспорить итоги выборов. Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал действия американского главы сумасшествием.

«Нет сомнений в том, кто выиграл президентские выборы, и продолжение этого абсурда — это глупость, сумасшествие и зло», — заявил Шварценеггер в своей колонке для журнала The Economist.

Актер глубоко беспокоится за свою страну. Шварценеггер подчеркнул, что обязан высказать свою точку зрения, как американец, иммигрант и республиканец. Он напомнил, что вырос в стране, которая ушла от демократии и ощутила все последствия решения.

«Для тех в моей партии, кто хочет выступить против голосов 6 января, хочу сказать: знайте, что нашим внукам ваши имена будут известны как имена злодеев, которые воевали против великого эксперимента Америки и воли избирателей. У вас будет печальная слава», — сказал актер.

Арнольд Шварценеггер родился и вырос в Австрии. В 1983 году получил американское гражданство. Губернатором Калифорнии актер стал в 2003 году и покинул пост в 2011-м.