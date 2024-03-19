Мир 19 марта 2024, 02:20 Шутка про украинок в публичных домах в эфире шведского ТВ взбесила посла Украины Aftonbladet: посла Украины разозлила шутка про украинок на шведском шоу Freepik

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Шутка о работающих в публичных домах украинских девушках прозвучала в эфире популярной передачи на шведском телеканале SVT. Это разгневало посла Украины в Швеции Андрея Плахотнюка, сообщила газета Aftonbladet.

В издании рассказали, что позволила себе грубую шутку журналистка и писательница Элаф Али. Ей задали вопрос, граждане какой страны чаще всего получали в Швеции вид на жительство в 2022 году. Она решила, что это Украина, однако ошиблась.

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«Но это не так заметно, ведь они светловолосые и сливаются с окружающими. Поэтому украинок чаще всего можно встретить в публичных домах», — ответила Али.

Плахонтюк отреагировал на реплику в соцстеях. Он раскритиковал журналистку и потребовал извинений.

По данным газеты, Али отказалась извиняться и заявила, что это не самая грубая шутка.

«Думать, что у какого-то народа от них будет неприкосновенность — нелепо. Такое чувство, что людям лень включить мозг и немного подумать», — сказала писательница.

Ранее беженцы с Украины пожаловались на условия проживания в центре размещения в Германии. Они рассказали, что уже несколько недель живут в спортзале старой гимназии, спят на раскладушках и у них нет даже стула, чтобы положить свои вещи.