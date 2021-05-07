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    07 мая 2021, 13:06

    Шушу сделали культурной столицей Азербайджана

    Нина Петлинова

    Город Шуша, который перешел под контроль Азербайджана в результате боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, объявили культурной столицей республики. Такой указ подписал президент страны Ильхам Алиев.

    Шушу сделали культурной столицей Азербайджана

    Текст документа опубликовали на сайте главы государства.

    «Объявить город Шуша культурной столицей Азербайджана», — сказано в нем.

    В документе сказано, что такое решение власти приняли для восстановления исторического облика города, а также для возвращения ему былой славы. Кроме того, признание Шуши культурной столицей Азербайджана позволит возобновить традиционную содержательную культуру жизни и провести на международной арене пропаганду города «как яркой жемчужины многовековой богатой культуры Азербайджана, его архитектурного и градостроительного искусства».

    Кроме того, в документе отметили исключительную духовную ценность и историко-культурное значение города для жителей Азербайджана. Эти качества диктуют необходимость отношения к Шуше «с особой заботой и чуткостью».

    Споры вокруг принадлежности Нагорного Карабаха не утихают много лет. Баку и Ереван конфликтуют по этому вопросу с 1988 года — тогда регион вышел из состава Азербайджанской ССР. Ситуация обострилась в конце сентября 2020 года, в регионе начались активные военные действия. В ноябре страны заключили трехстороннее соглашение о прекращении огня.

    В результате азербайджанская и армянская армия остановились на своих позициях, Баку получил контроль над рядом районов Карабаха, а на границах соприкосновения появились российские миротворцы.