Шушу сделали культурной столицей Азербайджана

Город Шуша, который перешел под контроль Азербайджана в результате боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, объявили культурной столицей республики. Такой указ подписал президент страны Ильхам Алиев.

Текст документа опубликовали на сайте главы государства.

«Объявить город Шуша культурной столицей Азербайджана», — сказано в нем.

В документе сказано, что такое решение власти приняли для восстановления исторического облика города, а также для возвращения ему былой славы. Кроме того, признание Шуши культурной столицей Азербайджана позволит возобновить традиционную содержательную культуру жизни и провести на международной арене пропаганду города «как яркой жемчужины многовековой богатой культуры Азербайджана, его архитектурного и градостроительного искусства».

Кроме того, в документе отметили исключительную духовную ценность и историко-культурное значение города для жителей Азербайджана. Эти качества диктуют необходимость отношения к Шуше «с особой заботой и чуткостью».

Споры вокруг принадлежности Нагорного Карабаха не утихают много лет. Баку и Ереван конфликтуют по этому вопросу с 1988 года — тогда регион вышел из состава Азербайджанской ССР. Ситуация обострилась в конце сентября 2020 года, в регионе начались активные военные действия. В ноябре страны заключили трехстороннее соглашение о прекращении огня.

В результате азербайджанская и армянская армия остановились на своих позициях, Баку получил контроль над рядом районов Карабаха, а на границах соприкосновения появились российские миротворцы.