Шушкевич: распространение коронавируса в Белоруссии может пойти по итальянскому сценарию

«Лукашенко вполне сам мог и пригласить делегацию ВОЗ, поскольку его лицемерие безмерно. У нас сейчас очень бурно развивается число заболевших, и мы можем стать второй Италией», — допустил Шушкевич.

По его мнению, это произошло из-за того, что Лукашенко сделал много глупостей. В частности, продолжали работать крупные предприятия, рекомендации медиков не были выполнены своевременно, соответствующих мер не принималось. В результате — тысячи зараженных.

«Последствия будут очень тяжелыми», — предупредил политик.