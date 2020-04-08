Шушкевич: распространение коронавируса в Белоруссии может пойти по итальянскому сценарию
Бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обсудил с ИА НСН сообщение о том, что в республику прибыли специалисты Всемирной организации здравоохранения, чтобы оценить принимаемые в стране меры в борьбе с коронавирусом.
«Лукашенко вполне сам мог и пригласить делегацию ВОЗ, поскольку его лицемерие безмерно. У нас сейчас очень бурно развивается число заболевших, и мы можем стать второй Италией», — допустил Шушкевич.
По его мнению, это произошло из-за того, что Лукашенко сделал много глупостей. В частности, продолжали работать крупные предприятия, рекомендации медиков не были выполнены своевременно, соответствующих мер не принималось. В результате — тысячи зараженных.
«Последствия будут очень тяжелыми», — предупредил политик.