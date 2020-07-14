Шушкевич прокомментировал отстранение Бабарико от выборов в Белоруссии

«У нас полицейское государство, а Бабарико создал реальную опасность — его популярность гораздо выше, чем у Лукашенко», — считает Шушкевич. Он уверен, что большинство поддержали бы на выборах именно Бабарико. Также политик назвал кандидата «очень ярким, толковым и серьезным человеком».