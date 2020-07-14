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    14 июля 2020, 15:48

    Шушкевич прокомментировал отстранение Бабарико от выборов в Белоруссии

    Дарья Морозова

    Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич назвал незаконным отказ в регистрации на выборы Виктору Бабарико, кандидату в президенты. Об этом сообщила НСН.

    «У нас полицейское государство, а Бабарико создал реальную опасность — его популярность гораздо выше, чем у Лукашенко», — считает Шушкевич. Он уверен, что большинство поддержали бы на выборах именно Бабарико. Также политик назвал кандидата «очень ярким, толковым и серьезным человеком».