Шушкевич: Колесникова не лидер белорусской оппозиции

По словам Шушкевича, власть могла «изолировать» ее из-за того, что она открыто выступала против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако лидером он ее не считает. Он отметил, что Колесниковой нужно стать более известной.

«А ей не дают стать более известной, противодействуют всякими методами, как другим всем заметным, прежде всего, Статкевичу, в свое время Санникову и так далее. Их изолируют, выгоняют, под любыми предлогами делают их жизнь здесь невозможной. Такой зверский наш режим», — пояснил Шушкевич.