Мир 29 декабря 2022, 18:11 Шурыгин заявил о похожести упавших на украинский дом и польскую ферму ракет Военный эксперт Шурыгин: поразившие украинский дом и польскую ферму ракеты принадлежат ВСУ РИА «Новости»

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Упавшая на Иваново-Франковск украинская ракета С-300 могла быть выпущена тем же ракетным полком, который 15 ноября поразил польский Пшеводув, в результате которого погибли двое фермеров. Об этом MK.RU сообщил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Такое предположение он сделал после того, как в Сети появились фотографии ракеты ВСУ, которая упала на жилой дом в украинском городе Ивано-Франковск 29 декабря. Чуть позже такие же фрагменты ракеты обнаружили в Белоруссии.

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Эксперт предположил, что ракета С-300 может принадлежать 540-му зенитному ракетному полку имени Ивана Выговского ВСУ.

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«Вполне вероятно, что она была выпущена все тем же 540-м зенитным ракетным полком имени Ивана Выговского, дислоцированным в Каменке-Бугской Львовской области, чьи дивизионы расположены в Луцке и под Львовом», — заявил Шурыгин.

Он напомнил, что из-за происшествия в Пшеводуве чуть не случилась битва между Польшей и Россией. Тогда Украина пыталась возложить ответственность на Россию.

Ранее в министерстве МВД Белоруссии подтвердили, что упавшая в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области ракета принадлежит Украине.