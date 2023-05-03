Мир 03 мая 2023, 21:13 Шумовое взрывное устройство забросили в российское консульство в Финляндии МИД России: в консульство в финском Мариехамне бросили шумовое взрывное устройство РИА «Новости»

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В ночь с 30 апреля на 1 мая неизвестные напали на российское консульство в городе Мариехамне на Аландских островах. Об акте вандализма рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

«Зданию консульства нанесен материальный ущерб. Действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии», — отметили в ведомстве.

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МИД Финляндии получил от российского посольства ноту протеста с требованием привлечь виновных к ответственности. Также российское диппредставительство потребовало обеспечить безопасность сотрудников пострадавшего консульства.

В середине апреля в посольство Финляндии в Москве подбросили три конверта с белым порошком. Они пришли на имя военного атташе и его помощников. Конверты передали для изучения правоохранителям.

Ранее представители российского посольства в Хельсинки в одном из интервью заявили, что сотрудничество с Финляндией, ранее очень тесное и взаимовыгодное, сегодня практически полностью разрушено. Это связано в том числе и со вступлением страны в НАТО.