«Шумеры, гоу в государство, я создал»: украинскую детскую книгу о конституции высмеяли

Офис украинского президента Владимира Зеленского в Facebook опубликовал хвалебный пост в адрес детской конституции, созданной, чтобы подрастающее поколение «изучало основы демократического государства и знало свои права».

Книга оформлена в ярких цветах, с большим количеством иллюстраций и написана понятным детям языком. По крайней мере, так считают ее авторы. Однако на одной из страниц они зачем-то упомянули шумеров, причем весьма оригинально — на языке геймеров.

Фраза «Шумеры, гоу в государство, я создал», размещенная на одной из страниц издания, вызвала неоднозначную реакцию в комментариях.

«Немного не поняла, о чем это. Как объяснить ребенку связь этой фразы с конституцией Украины?» — написала пользовательница.

«Какой лютый трэш. Как это развидеть?» — написал другой подписчик.

«В доступной для президента форме? Как продолжение книги „Политика для начинающих“, которую Зеленскому подарили на Книжном арсенале», — пошутила еще одна пользовательница.