Мир 28 декабря 2022, 08:40 Шульгинов заявил о росте экспорта электроэнергии на Восток Министр энергетики Шульгинов: экспорт электроэнергии в Китай и Монголию увеличится на 20% РИА «Новости»

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Россия планирует экспортировать в Китай и Монголию на 20% больше электроэнергии. Об этом телеканалу «Россия-24» рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Можно в этом году сказать о росте экспорта на Восток, то есть суммарно экспорт в Китай и Монголию увеличился на 20%, и в Китай по итогам года будет увеличение примерно на 16%», — заявил он.

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Ранее гендиректор «Интер РАО» (оператор экспорта-импорта электроэнергии) Борис Ковальчук сообщал, что ожидает объема поставок в Китай в этом году на уровне рекордных 4,4-4,5 млрд кВт.ч. Для сравнения, в прошлом году в Китай поставили 3,97 млрд кВт.ч. электроэнергии.

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Между тем в правительстве обсудили вопрос о поставке российского газа для внутреннего рынка Казахстана и Узбекистана. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, к такому решению российская сторона пришла на фоне увеличения потребления газа в этих государствах.