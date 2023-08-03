03 августа 2023, 08:48
Штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении начали отправлять «в один конец»
Марочко: ВСУ начали минировать пути отхода на Краснолиманском направлении
Подразделения ВСУ начали минировать пути отхода на Краснолиманском направлении. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы „в один конец“», — рассказал собеседник агентства.
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По его данным, минирование идет противотанковыми и противопехотными минами при помощи универсальных заградителей без оставления проходов.
Факт дистанционного минирования местности после прохождения механизированных штурмовых групп ВСУ, в частности, зафиксировали с помощью БПЛА в районе населенного пункта Торское.
«Исходя из характера действий, можно сделать вывод, что украинское командование посылает подчиненных на верную гибель», — подчеркнул Марочко, пояснив, что подобные минные отрезают подразделениям пути к отступлению.
ВСУ
Украина
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