Мир 03 августа 2023, 08:48 Штурмовые группы ВСУ на Краснолиманском направлении начали отправлять «в один конец» Марочко: ВСУ начали минировать пути отхода на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Подразделения ВСУ начали минировать пути отхода на Краснолиманском направлении. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы „в один конец“», — рассказал собеседник агентства.

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По его данным, минирование идет противотанковыми и противопехотными минами при помощи универсальных заградителей без оставления проходов.

Факт дистанционного минирования местности после прохождения механизированных штурмовых групп ВСУ, в частности, зафиксировали с помощью БПЛА в районе населенного пункта Торское.

«Исходя из характера действий, можно сделать вывод, что украинское командование посылает подчиненных на верную гибель», — подчеркнул Марочко, пояснив, что подобные минные отрезают подразделениям пути к отступлению.