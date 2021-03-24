Байден призвал Конгресс ввести запрет на продажу штурмового оружия

В США хотят запретить продажу штурмового огнестрельного оружия и патронов к нему. Об этом заявил президент страны Джо Байден на выступлении, посвященном стрельбе в Колорадо.

Байден, слова которого привела пресс-служба Белого дома, назвал подобный шаг «отвечающим здравому смыслу» и способным спасти сотни жизней в будущем.

«Я не буду ждать <…> и призову моих коллег в Палате представителей и Сенате действовать. Мы можем вновь запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости в стране», — подчеркнул американский лидер.

Он напомнил, что до 2004 года в США действовал запрет на штурмовое оружие. Благодаря ему число массовых убийств снизилось.

Байден обратился к американским сенаторам с призывом принять два законопроекта, которые бы «закрыли лазейки» в системе проверки, которой подвергают покупающего оружие человека. В Палате представителей инициативу уже одобрили 11 марта.

В США за последнюю неделю произошло два нападения, результатами которых стали многочисленные жертвы. Накануне в Колорадо 21-летний молодой человек расстрелял посетителей супермаркета. Погибли 10 человек. Штурмовое оружие, по данным полиции, нападавший приобрел за шесть дней до трагедии.

В Джорджии во время жертвами нападений на массажные салоны 16 марта стали восемь человек, среди которых — шесть азиаток.