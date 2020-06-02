«Штурмовики» следят за соблюдением социальной дистанции в Disney World

«Штормовики» призывают посетителей парка держаться друг от друга на расстоянии в шесть футов (около 1,8 метра), что минимизирует риск передачи коронавируса.

Комплекс закрывался в марте, а на днях на сайте компании появилась замечательная новость: парки снова открыты для посещения всех желающих с 11 июля.