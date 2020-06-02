«Штурмовики» следят за соблюдением социальной дистанции в Disney World
Теперь за соблюдение социальной дистанции посетителями в Walt Disney World следят «штурмовики» из франшизы «Звездные войны». Парк начал частично открываться после снятия ограничительных мер, введеных из-за коронавируса. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на иностранное издание.
«Штормовики» призывают посетителей парка держаться друг от друга на расстоянии в шесть футов (около 1,8 метра), что минимизирует риск передачи коронавируса.
Комплекс закрывался в марте, а на днях на сайте компании появилась замечательная новость: парки снова открыты для посещения всех желающих с 11 июля.