«Под прикрытием истребителей F-16 ВВС Турции азербайджанские ВВС применяют штурмовые самолеты Су-25 вдоль границы. Подразделения ПВО армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха — прим. ред.) в северо-восточном направлении сбили одну единицу Су-25 противника», — написала Степанян.

Полковник ВС Азербайджана Вагиф Даргяхлы назвал это сообщение «очередной глупостью» и «наглым враньем от безысходности».

В конце прошлой недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели переговоры в Москве и приняли решение о перемирии. Режим прекращения огня начал действовать на линии соприкосновения с полуночи 10 октября. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что стороны выполнят все условия достигнутого перемирия. Российский министр призвал Баку и Ереван не затягивать с политическим диалогом, пишет RT.

Война между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной НКР началась 27 сентября. До встречи в Москве конфликтующие страны не вели речи о возможном перемирии.