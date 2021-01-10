Штурмовавшему Конгресс «викингу» предъявили обвинения

В ведомстве отметили, что Чансли опознали по публикациям в СМИ, как мужчину, который находился на территории Капитолия в головном уборе из медвежьей шкуры, украшенной рогами, с нанесенным на лицо белым и синим гримом. В руках он держал копье с привязанным ниже лезвия американским флагом.

По решению суда под стражу взят еще один участник беспорядков в Конгрессе. Это житель Флориды Адам Джонсон. Его подозревают в незаконном проникновении и краже государственного имущества. Согласно фотографиям в СМИ, мужчина унес кафедры спикера палаты представителей.

Третьим задержанным стал член палаты делегатов от штата Западная Вирджиния Деррик Эванс. Ему предъявили обвинение в незаконном проникновении. Полиция выяснила, что он во время штурма вел прямую трансляцию на своей странице в Facebook и кричал «Деррик Эванс в Капитолии», когда он вошел в здание.

Все дела рассматриваются федеральной прокуратурой по округу Колумбия и расследуются вашингтонским офисом ФБР и полицией Капитолия.

После штурма Капитолия полиция объявила о задержании 68 человек, из которых только один оказался жителем Вашингтона. 55 из них уже предъявили обвинения. Прокуратура заявила, что в ближайшие несколько дней ожидаются новые задержания.

ФБР обратилось к гражданам, которые вели фото- и видеосъемку около Конгресса, с просьбой анонимно поделиться записями, чтобы установить личности участников погрома. За данные о заложивших самодельные взрывные устройства около штаб-квартир Демократической и Республиканской партий бюро пообещало вознаграждение в 50 тысяч долларов.