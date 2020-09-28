Штурман разбившегося под Харьковом Ан-26 переписывался с дочкой за несколько минут до крушения

Вдова погибшего в авиакатастрофе под Харьковом штурмана Алексея Остапенко рассказала, что за несколько минут до крушения он переписывался в мессенджере со своей дочерью.

«Мне ребенок сказал: „Мама, подожди. Он, может быть, мне что-то ответил“. И она достает телефон, и я вижу эту переписку», — приводит портал ТСН слова Елены Остапенко.

Вдова погибшего летчика добавила, что ее муж очень любил самолеты и жил своей работой.

Военный самолет Ан-26 упал 25 сентября возле Чугуева в Харьковской области, во время учебного полета. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов. Погибли 26 человек. Один из курсантов успел выпрыгнуть из самолета в последний момент и выжил. Сейчас он находится в больнице.

Специалисты уже начали расшифровывать данные черных ящиков, которые уцелели во время крушения. Как рассказал вице-премьер Украины Олег Уруский, на это может уйти до пяти дней.

По предварительным данным, самолет мог упасть из-за технической неисправности или ошибки экипажа. Точную причину катастрофы выяснят после изучения информации бортовых самописцев.