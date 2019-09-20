Где посмотреть штурм «Зоны 51» с инопланетянами: подборка трансляций
ВВС США приготовились к ЧП во время штурма «Зоны 51» с инопланетянамиПодробнее
Первую запустил пользователь с ником LDG Station. Видео продолжается уже больше четырех часов, но просмотры не уменьшаются, трансляцию смотрят около 30 тысяч человек. Пока ничего интересного не происходит. Молодой человек сначала пообщался с другими участниками штурма, а сейчас находится в машине. Видно, что сейчас в Штатах ночь.
Другое вещание начал Isaiah Photo, который также поговорил с единомышленниками и переместился в некое помещение. Парень вместе с другом отвечает на вопросы комментаторов, которых набралось уже более восьми тысяч человек.
Акция появилась после сообщения в Facebook, где собирали всех желающих узнать правду про НЛО. Сейчас в прямом эфире показывают, сколько людей присоединяются к штурму или же отписываются в режиме реального времени. Цифра уже перевалила за два миллиона пользователей.
Ранее власти США заявили, что ВВС готовится к штурму и возможным последствиям. Попытка проникновения на базу может произойти 20 сентября.
Сверхсекретный объект «Зона 51» находится под охраной военных и располагается в штате Невада. Считается, что на этой базе проходят опыты над пришельцами, которые тщательно скрываются.