Сторонники президента Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса США. Протест удалось подавить, но существующая социальная напряженность может вылиться во что-то более серьезное. Кроме того, на Трампа могут завести уголовное дело. Об этом «360» заявила политолог Наталия Елисеева.

«[Штурм] демонстрирует то, что та социальная напряженность, которая была вызвана протестами 2020 года, а именно движением BLM (Black Lives Matter — прим. ред.), она идет по нарастающей. Это не только напряженность в либерально-демократической части общества, но и в националисткой части общества», — отметила Елисеева.

Она добавила, что протесты стали попыткой выплеснуть эту социальную напряженность. При этом попытка не удалась, а какие-то политические последствия вряд ли бы последовали. Политолог подчеркнула, что в США есть разделение власти.

«Существует система сдержек и противовесов, так что, условно, взятие одного здания Конгресса или другого административного здания ни на что не повлияет», — пояснила она.

Каждый американский штат имеет свои законы и руководство. Но для истеблишмента протест является ярким сигналом, что с обществом необходимо вести прямой диалог. Елисеева отметила, что вчерашние протестующие почувствовали себя обделенными людьми, у которых украли голоса.

«Этот вопрос нужно будет как-то решать, потому что в противном случае социальная напряженность будет только расти. На самом деле это все может полыхнуть еще ярче, только для этого уже будет иная подготовка и иное количество людей», — сказала политолог.

По словам Елисеевой, если говорить об импичменте Трампа, то такая вероятность есть. Сейчас демократы и часть республиканцев будут делать все, чтобы этого добиться.

«На Трампа можно будет повесить абсолютно всех собак и обвинить в том, что он готовил вооруженное восстание, переворот и вообще подверг политическую систему США угрозе. Здесь, конечно, определенный карт-бланш есть», — пояснила эксперт.

Более того, в отношении Трампа может быть заведено и уголовное дело. После вступления в должность Байден может помиловать Трампа в качестве жеста доброты. При этом, по словам Елисеевой, во время штурма наблюдались хаотичные движения и решения.

«Поэтому инициирование уголовного дела может быть. Другой вопрос, что оно может быть не доведено до конца, то есть приговора не будет. Но как показательный суд это возможно», — заключила политолог.

Здание Конгресса сторонники Трампа штурмовали 6 января. Протестующих разогнали, после чего удалось продолжить заседание по голосам выборщиков. По итогам обсуждения Джо Байдена должны официально признать победителем выборов президента США.