Штрафы за пропаганду обжорства появятся в Китае

Власти Китая начнут штрафовать за пропаганду обжорства и расточительное использование продуктов питания. Жителям будут прививать привычку умеренности и бережливого отношения к еде в рамках борьбы с чрезмерным потреблением и пищевыми отходами.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на закон. Раньше главной проблемой Китая была необходимость накормить громадное население. Однако страна справилась с этим вызовом слишком успешно, и теперь решила бороться с расточительством, которое достигло больших масштабов.

29 апреля парламент Китая одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания. Он вступил в силу в тот же день. Он указывает СМИ начать пропаганду борьбы с расточительным использованием продуктов, указывать на недостатки расточительства в еде, а также формировать в обществе правильную концепцию питания и потребления.

При этом сообщения о борьбе с расточительным использованием продуктов питания необходимо делать беспристрастными и правдивыми. Пропагандировать обжорство, наоборот, запрещено.

«Запрещается производить, публиковать и распространять программы, аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие расточительное использование продуктов питания, включая переедание», — сказано в документе.

По закону СМИ должны будут оперативно удалить или заблокировать такие сообщения, если вдруг опубликуют их. Если они откажутся устранять нарушение или выяснятся отягчающие обстоятельства, ответственных ждет штраф в размере от 10 до 100 тысяч юаней (от 1,5 до 15 тысяч долларов). Кроме того, их могут обязать приостановить деятельность.