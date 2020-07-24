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    24 июля 2020, 13:25

    Штрафы за пропаганду ЛГБТ могут ввести на Украине

    Алена Макаренко

    Административную ответственность предложили ввести за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма на Украине. С такой инициативой выступили народные депутаты из фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу и Елена Лис, сообщил «24 канал».
    Штрафы за пропаганду ЛГБТ могут ввести на Украине

    Соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в парламенте. Его авторы предложили внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью «Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека».

    Депутаты рекомендуют штрафовать население за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма на тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц — на три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Наказание за публичную пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма составит пять тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. А служебным или должностным лицам, которые решат прибегнуть к пропаганде такого рода, придется отдать восемь тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, отметила газета «Взгляд».

    Ранее президенту России Владимиру Путину пожаловались на мороженое «Радуга», которое якобы несет в себе скрытую пропаганду ЛГБТ. По мнению председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой, радужный цвет заставляет детей привыкать к флагу этого сообщества.

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