Штрафы за пропаганду ЛГБТ могут ввести на Украине

Соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в парламенте. Его авторы предложили внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью «Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека».

Депутаты рекомендуют штрафовать население за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма на тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц — на три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан. Наказание за публичную пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма составит пять тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. А служебным или должностным лицам, которые решат прибегнуть к пропаганде такого рода, придется отдать восемь тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, отметила газета «Взгляд».

Ранее президенту России Владимиру Путину пожаловались на мороженое «Радуга», которое якобы несет в себе скрытую пропаганду ЛГБТ. По мнению председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой, радужный цвет заставляет детей привыкать к флагу этого сообщества.