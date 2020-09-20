Штрафы за нарушение карантина повысят в Великобритании

В Великобритании с 28 сентября возрастут штрафы для нарушителей карантина. С таким заявлением выступил британский премьер-министр Борис Джонсон.

За первое нарушение самоизоляции жителей страны ждет штраф в одну тысячу фунтов стерлингов (1,3 тысячи долларов) При повторном нарушении карантина сумма штрафа возрастет в 10 раз и будет равняться 10 тысячам фунтов стерлингов (13 тысяч долларов), уточняет «Би-би-си».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы контролировать распространение этого вируса, предотвратить заражение наиболее уязвимых людей, а также защитить Национальную службу здравоохранения и спасти жизни», — заявил британский премьер.

Джонсон выразил обеспокоенность тем, что существующие правила жители Соединенного Королевства слишком часто нарушают или не соблюдают. Новые штрафы почти в 10 раз превышают те, что действуют в Британии на сегодняшний день.

Кроме того, штрафовать будут и работодателей, препятствующих уходу своих сотрудников на самоизоляцию при положительном тесте на COVID-19.

Вторая волна пандемии коронавируса нового типа неизбежна в Великобритании, так как похожая тенденция наблюдается в других европейских странах, заявил Джонсон ранее. По его словам, правительство тщательно следит за ситуацией и готово быстро реагировать на распространение вируса.