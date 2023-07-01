Мир 01 июля 2023, 01:18 Штрафы для русских школ в Эстонии повысят до 10 тысяч евро ERR: в Эстонии штрафы для русских школ за нарушение требований повысят до 9 600 евро Freepik

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В Эстонии увеличат штрафы для русских школ, в которых работают преподаватели, не владеющие эстонским языком. Информацию об этом опубликовали на портале государственного телерадиовещания ERR.

Ранее самый большой штраф за нарушение требований составлял 640 евро, но теперь его намерены увеличить в 15 раз. По словам координатора перехода на эстоноязычную систему обучения Министерства образования страны Ингара Дуболазова, новое наказание коснется юридических лиц.

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С 1 августа размер штрафа составит 9,6 тысячи евро. Кроме того, сотрудники языкового департамента станут проверять у преподавателей навык владения эстонским языком.

Ранее парламент Эстонии принял на законном уровне однополые браки и ЛГБТ-усыновления, несмотря на десятки несогласных парламентариев. За инициативу проголосовали 55 членов Рийгикогу, а 34 — против. Новый закон в стране начнет действовать с 1 января следующего года.