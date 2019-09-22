Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Тапа»

Тихоокеанский тайфун «Тапа» надвигается на Приморье. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Спасатели сообщили о шквалистом ветре и четырехметровых волнах 23-го и 24 сентября.

«Вечером 23-го и ночью 24 сентября высота волн достигнет 2,5 — 3,5 метра, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный до четырех метров. На побережье усилится ветер до 28 метров в секунду. В бухтах побережья ожидается очень сильный накат и подъем уровня моря», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

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Спасатели информируют, что 23 сентября тайфун «Тапа» выйдет в южную часть Японского моря, где заполнится до уровня циклона и прижимаясь к острову Хонсю, через остров Хоккайдо уйдет в Тихий океан.

В связи с этим в юго-восточных и восточных районах Приморья могут пройти ливневые дожди, на побережье усилится ветер, а высота волн будет достигать четырех метров.

Возможно подтопление низин и размыв дорог. Все дорожные службы и ремонтно-восстановительные бригады энергетиков находятся в состоянии повышенной готовности.

Тайфун «Тапа» уже натворил бед в Японии. В префектуре Окинава, по последним данным, от разгула стихии пострадали 14 человек. В регионе отменен 361 внутренний рейс. Порывистый ветер оборвал провода и оставил без электричества около 17 тысяч домов.