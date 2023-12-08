Мир 08 декабря 2023, 00:51 Шторм рассеял минные заграждения Украины в Черном море Замсекретаря Совбеза Попов: шторм рассеял минные заграждения Украины в море РИА «Новости»

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Ноябрьский шторм на Черном море мог рассеять минные заграждения Украины. Теперь эти блуждающие мины угрожают гражданскому судоходству. Такое мнение выразил замсекретаря Совбеза России Михаил Попов в интервью «Комсомольской правде».

«Высота волн тогда доходила до девяти метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов», — сказал он.

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Чиновник напомнил, что оторвавшиеся мины находили у берегов Румынии, Болгарии и Турции. Причем первыми жертвами мин стали именно украинские корабли: лоцманский катер «Орлик» и плавкран, который шел поднимать его со дна.

Михаил Попов заявил, что киевские власти сделали черноморский бассейн крайне опасным для судоходства на многие годы вперед. А это негативное скажется на экономике всех причерноморских государств.

В ноябре балкер Georgia S под флагом Либерии, перевозивший с зерно из Одессы, подорвался на мине в Черном море.