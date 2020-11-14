Шторм «Йота» появился в Карибском море

Тропический шторм «Йота» образовался в Карибском море. Порывы ветра достигают порядка 17,9 метров в секунду, предупредил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно данным центра, шторм сформировался в море 13 ноября. Сейчас он движется в юго-западном направлении со скоростью около 4,8 километров в час. По словам специалистов, стихия может настигнуть побережья Гондураса и Никарагуа.

Источник фото: nhc.noaa.gov

Шторму дают название и классифицируют как тропический, если в его пределах скорость ветра составляет порядка 17,5 метров в секунду. Если фиксируют скорость более 33 метров в секунду, то речь идет уже не о шторме, а об урагане.

Накануне шторм «Вамко» бушевал на Филиппинах. Там погибло не менее шести человек, а 10 не смогли найти после разгула стихии. Более 196 тысяч человек эвакуировали из наиболее пострадавших от циклона регионов. На месте работают более 360 поисково-спасательных бригад, которые собирают информацию о пропавших и пострадавших.