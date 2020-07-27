Шторм «Ханна» обрушился на Техас. Трамп ввел в штате режим ЧС

Агентство по предотвращению чрезвычайных ситуаций предоставит жителям пострадавшего штата оборудование и ресурсы для смягчения последствий аварийной ситуации.

В том числе сотрудники ведомства эвакуируют людей из наиболее пострадавших районов, организуют места, где жители могут провести время, пока погода не наладится. Также они оказывают массовую медицинскую помощь.

Две трети выполнения этих работ оплачивает федеральное правительство. Остальные расходы ложатся на казну штата.

Пользователи социальных сетей поделились фото и видео моментов, когда бушевал шторм, а также последствиями, которые оставила после себя «Ханна».

Непогода начала заявлять о себе сильным дождем и порывами ветра.

Шторм начался на в Мексиканском заливе.

Море вышло из берегов на острове Падре, который является частью Техаса.

Улицы городов на побережье оказались полностью залиты водой.

Под воду ушли автомобили в загородных районах.

Сильный ветер повалил деревья.

Вода на улицах пока не думает уходить.