Штаты закупят боеприпасы и вооружение советского образца

Из тендерной документации следует, что США интересуют советские авиационные ракеты, минометные, артиллерийские, крупнокалиберные танковые и пушечные снаряды, боеприпасы малого и среднего калибра, а также минометные системы вооружения и их комплектующие.

Отмечается, что вооружение будет использовано в целях, «связанных с испытаниями, обучением и боевым применением, направленными на поддержку Национальной военной стратегии».