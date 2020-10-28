Штаты закупят боеприпасы и вооружение советского образца
Соединенным Штатам понадобились боеприпасы и системы вооружения, которые были произведены в СССР и странах Восточного блока. Об этом сообщил RT.
Из тендерной документации следует, что США интересуют советские авиационные ракеты, минометные, артиллерийские, крупнокалиберные танковые и пушечные снаряды, боеприпасы малого и среднего калибра, а также минометные системы вооружения и их комплектующие.
Отмечается, что вооружение будет использовано в целях, «связанных с испытаниями, обучением и боевым применением, направленными на поддержку Национальной военной стратегии».