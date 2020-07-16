Штаты захотели «укрепить связи» между сербами и американцами

Отмечается, что таким образом Штаты хотят укрепить сербско-американские отношения и познакомить сербскую общественность с ценностями и культурой США.

«Также мы хотим оказать сербскому народу помощь путем содействия экономическому развитию, укрепления демократии, защиты прав человека, развития региональной стабильности и продвижения к вступлению в состав ЕС», — обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве США.

До 325 тысяч долларов будет выделено на реализацию этой программы. На грант могут претендовать сербские и американские НКО, а также государственные учреждения и организации гражданского общества.