Штаты задумались о создании альтернативы ВОЗ

По данным издания, альтернативную организацию предполагается создать по аналогии UNAIDS. Это объединенная программа ООН по ВИЧ и СПИД.

Отмечается, что подобная инициатива исходит от некоторых сотрудников администрации Трампа, которые входят в Совет национальной безопасности.

При этом они выступают за жесткую политику в отношении Поднебесной. По их мнению, ВОЗ оказывает чрезмерное внимание Пекину.