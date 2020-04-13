Штаты задумались о создании альтернативы ВОЗ
Администрация президента США Дональда Трампа задумала создать альтернативу Всемирной организации здравоохранения. Белый дом недоволен работой ВОЗ во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила «Газета» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, альтернативную организацию предполагается создать по аналогии UNAIDS. Это объединенная программа ООН по ВИЧ и СПИД.
Отмечается, что подобная инициатива исходит от некоторых сотрудников администрации Трампа, которые входят в Совет национальной безопасности.
При этом они выступают за жесткую политику в отношении Поднебесной. По их мнению, ВОЗ оказывает чрезмерное внимание Пекину.