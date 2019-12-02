Штаты выделят около 40 млн долларов на совершенствование системы правосудия в Сирии
Государственный департамент Соединенных Штатов намерен выделить около 40 миллионов долларов на реформирование судебной системы в Сирии. Документ ведомства называется «Повышение безопасности сообществ и доступности правосудия в Сирии», передает RT.
Отмечается, что особое внимание американские дипломаты обратили на вопросы безопасности на северо-востоке региона, где остается воинский контингент США, а также на другие локации, которые не контролирует официальный Дамаск.
Политолог Андрей Кошкин заметил, что инициатива Вашингтона нацелена на то, чтобы разделить республику на зоны влияния, на «хорошую» и «плохую», на американскую и остальную, которая находится под воздействием сирийских властей.
«Со временем они, наверное, поставят вопрос определенной автономии в районах, где находятся американские военнослужащие и соответствующие установки выкачивания нефти», - предположил специалист.