Штаты выделят около 40 млн долларов на совершенствование системы правосудия в Сирии

Отмечается, что особое внимание американские дипломаты обратили на вопросы безопасности на северо-востоке региона, где остается воинский контингент США, а также на другие локации, которые не контролирует официальный Дамаск.

Политолог Андрей Кошкин заметил, что инициатива Вашингтона нацелена на то, чтобы разделить республику на зоны влияния, на «хорошую» и «плохую», на американскую и остальную, которая находится под воздействием сирийских властей.

«Со временем они, наверное, поставят вопрос определенной автономии в районах, где находятся американские военнослужащие и соответствующие установки выкачивания нефти», - предположил специалист.