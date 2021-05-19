Штаты выделят на военные объекты в 20 странах до 240 миллионов долларов

Оборонное ведомство Соединенных Штатов планирует возвести новые военные объекты в 20 странах Центральной Азии и Ближневосточного региона, в частности в Туркмении, Таджикистане, Узбекистане и Казахстане. Об этом сообщил RT.

Потенциальных подрядчиков ищет инженерный корпус Сухопутных войск США. Они должны сконструировать производственные предприятия, порты, электростанции, больницы, автодороги, водопроводные сети, аэропорты и сопутствующую инфраструктуру. На реализацию проекта выделят 240 миллионов долларов. Он рассчитан на пять лет.

«Технические задания включают в себя, но не ограничиваются услугами по проектированию в рамках программ военных продаж и военного строительства, в том числе горизонтальных и вертикальных конструкций для различных объектов», — отмечается в заявке.