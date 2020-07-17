Штаты разработают новые двигатели для F-22 и F-35

По данным издания, речь идет о модернизованных двигателях F100 для F-15 и F-16, F-135 для F-35 и F-119 для F-22. По словам разработчика, сейчас специалисты трудятся над трехконтурным двигателем с адаптивным циклом XA101.

Его отличает большая экономичность в форсажном режиме, когда топливо сгорает гораздо быстрее. Уточняется, что американцы испытывают трехконтурный двигатель еще с 2016 года.