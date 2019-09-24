Штаты расширили список санкций против Каракаса

Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что США внесли в санкционный список кипрскую компанию Caroil Transport Marine ltd. и три панамские фирмы Trocana World inc, Tovase Development сorp и Bluelane Overseas sa. В списке Минфина также оказались четыре судна, которые ходят под панамским флагом.