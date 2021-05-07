Штаты продлили санкционный режим против Сирии

Американский президент Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения в отношении Сирии еще на один год. Об этом сообщила «Газета.ru».

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что политика и действия сирийских властей представляют угрозу национальной безопасности, экономике и внешней политике Вашингтона. «Я продлеваю на год чрезвычайное положение, введенное в связи с действиями правительства Сирии», — обозначил Байден. Отмечается, что продление этого режима позволят Штатам сохранить рестрикции против Сирии.