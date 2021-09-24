Штаты построят ядерные реакторы в Польше

Американская компания NuScale Power LLC и польское предприятие KGHM Polska Miedz заключили договор о строительстве ядерных реакторов малой мощности на территории Польши. Об этом сообщило РИА «Новости».

Консалтинговая компания PBE Molecule Sp. z o. o. Sp. k. выступит третьим участником сделки. По данным информагентства, в 2029 году планируется запустить первый реактор. «Мы развиваем возобновляемые источники энергии, но стабильности мы не достигнем без ядерной энергетики. Поэтому мы хотим развивать ядерную энергию вместе с энергетикой возобновляемой», — цитирует замминистра госактивов Польши Кароля Рабенда «Утро.ру».